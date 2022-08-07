İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim! Duyan küçükdilini yuttu! Meğer Aslıhan Gürbüz’ün müstakbel kayınpederi kendisinden de ünlüymüş...
İsmail Hacıoğlu'nun babası bakın kim! Çocuk, Hükümsüz, Ayla, Mahkum ve Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu, bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hacıoğlu, yer aldığı Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle adını duyuran sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile fotoğrafını ilk kez paylaştı. Paylaşımının altına "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notunu ekleyerek aşkını dosta düşmana haykıran İsmailoğlu'nun bu hamlesinin ardından ikilinin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun herkesin yakından tanıdığı babası kimmiş...
07.08.2022 19:51 - Son Güncelleme: 07.08.2022 19:51
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlk kez Çeşme'de objektiflere yansıyan ikiliden İsmail Hacıoğlu, kural bozarak sosyal medya hesabında sevgilisiyle bir paylaşımda bulundu.
Aslıhan Gürbüz ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Hacıoğlu, paylaşımının altına "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notunu ekledi.