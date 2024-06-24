İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! İlk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş...

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı Duygu Kaya'dan bir kızı olan Hacıoğlu, şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun babası Fenerbahçe'nin yıldız ismi çıktı. Bakın İsmail Hacıoğlu kimin oğluymuş...
Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi birçok önemli yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan Hacıoğlu, kızının annesi Duygu Kaya'yla ise 2016 senesinde dünyaevine girdi.
Çift 2020'de boşanırken Hacıoğlu, gönlünü son olarak Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi de uzun sürmedi.