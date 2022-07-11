İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Aslıhan Gürbüz’ün müstakbel kayınpederi meğer ikisinden de ünlüymüş...
Ayla, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Bir İstanbul Masalı, Mahkum gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun adı meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk dedikodularına karışmıştı. İddialar hakkında açıklamada bulunmayan ikili, önceki akşam ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse'yle birlikte yemeğe çıkan çiftin ilişkileri de böylelikle belgelenmiş oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafların ardından ünlü çiftin hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar ise özellikle ünlü oyuncunun ailesini merak etti. 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever evli kalan ve 2016'da nikah masasına oturduğu Duygu Kaya Kumarki'yle 2020'de boşanan oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Aslıhan Gürbüz'ün müstakbel kayınpederi hangi ünlü isimmiş...
11.07.2022 19:33 - Son Güncelleme: 11.07.2022 19:33
Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse'yle birlikte yemeğe çıkan çift, mekan çıkışı objektife yansıdı. İki oyuncu, muhabirlere "İyi akşamlar" dileyerek araçlarına bindi.
İlk kez görüntülenen İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün ilişkileri belgelenirken kısa sürede gündem olan oyuncu çiftin hayatları merak konusu oldu.
İsmail Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.