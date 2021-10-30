İsmail Ege Şaşmaz’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören inanamadı meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...
İsmail Ege Şaşmaz'ın gözlerden sakındığı eşine bakın! Elkızı dizisiyle ekranlara dönen İsmail Ege Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kardeşi Aytaç Şaşmaz ile benzerliğiyle sık sık gündem olan oyuncunun, özellikle aşk hayatı merak edildi. Şaşmaz'ın sosyal medyada 228bin takipçi sayısına ulaşan fenomen eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İsmail Ege Şaşmaz'ın sosyal medyada en az kendisi kadar ünlü olan eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi...
30.10.2021 19:53
- Son Güncelleme: 30.10.2021 19:53
Şimdilerde Elkızı dizisinde boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz ile benzerliğiyle sık sık gündem olan İsmail Ege Şaşmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.
Öte yandan İsmail Ege Şaşmaz'ın sosyal medyada en az kendisi kadar ünlü olan eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.