İsmail Ege Şaşmaz’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören inanamadı meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Şimdilerde Elkızı dizisinde boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz ile benzerliğiyle sık sık gündem olan İsmail Ege Şaşmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.