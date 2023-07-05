İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...
Aytaç Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun eşi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Aytaç Şaşmaz'dan da dikkat çeken bir paylaşım gelirken İsmail Ege Şaşmaz'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
05.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:34
Aytaç Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti.