İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Çiftin karelerine, aralarında Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Filiz Yazıcı, Müjde Uzman, Mine Tugay, Gülper Özdemir, Müge Boz, Almila Ada, Orkun Işıtmak, Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden tebrik mesajları ve beğeni yağdı.