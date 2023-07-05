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Haberler Magazin İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

Aytaç Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun eşi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Aytaç Şaşmaz'dan da dikkat çeken bir paylaşım gelirken İsmail Ege Şaşmaz'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:34
İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

Aytaç Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

Ünlü oyuncunun eşi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

Paylaştığı karnı burnunda pozlarına ''Limon kadarmış'' notunu düştü. Anne-baba olmaya hazırlanan çifte tebrik mesajları yağdı.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan oyuncu da aynı kareleri kendi Instagram sayfasının hikaye bölümünden ''Seni bekliyoruz'' notuyla paylaştı.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! “Limon kadarmış” deyip duyurdu! Eşi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz’ın biricik yengesi meğer...

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Çiftin karelerine, aralarında Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Filiz Yazıcı, Müjde Uzman, Mine Tugay, Gülper Özdemir, Müge Boz, Almila Ada, Orkun Işıtmak, Perihan Savaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden tebrik mesajları ve beğeni yağdı.

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