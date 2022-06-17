İsmail Demirci'nin eşi Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı görenler inanamadı! İsmail Demirci'nin eşi kendisinden daha ünlü çıkınca...
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 37 yaşında oyuncu İsmail Demirci, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan İsmail Demirci, geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. İsmail Demirci hakkında araştırma yapanla eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Demirci'nin eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...
17.06.2022 14:46 - Son Güncelleme: 17.06.2022 14:46
13 Kasım 1984 doğumlu İsmail Demirci, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.
İsmail Demici hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta İsmail Demirci olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.