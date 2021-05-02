İsmail Balaban’ın nişanlısından şaşırtan hamle! Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde açıkladı! Flaş gelişmeler…
Dün akşamki Survivor son bölümde İsmail Balaban'ın nişanlısından şaşırtan hamle geldi ve Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Bu kez Survivor ada konseyinde eleme heyecanının yanı sıra İsmail Balaban ve nişanlısı ile ilgili flaş gelişmelerin heyecanı da vardı, yarışmacılar pür dikkat dinledi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Survivor İsmail Balaban ve nişanlısı olayıyla ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Acun Ilıcalı'ya telefonla ulaştı ve olayın seyrinin ne yönde değişeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…
Dün akşamki Survivor son bölümde İsmail Balaban'ın nişanlısından şaşırtan hamle geldi ve Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Bu kez Survivor ada konseyinde eleme heyecanının yanı sıra İsmail Balaban ve nişanlısı ile ilgili flaş gelişmelerin heyecanı da vardı, yarışmacılar pür dikkat dinledi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Survivor İsmail Balaban ve nişanlısı olayıyla ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Acun Ilıcalı'ya telefonla ulaştı ve olayın seyrinin ne yönde değişeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…
Survivor'da sular durulmuyor ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir gündemde yer alan İsmail Balaban ve nişanlısı olayı dün akşam Survivor ada konseyinde yeniden konuşuldu. Acun Ilıcalı yeni bir gelişme olduğunu açıklarken İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'ın kendisine ulaştığını ve konuşmak istediğini söyledi. Peki İsmail Balaban'ın cevabı ne oldu. Yarışmacılar da şaşkınlığını gizleyemedi ve Survivor İsmail bir karar aşamasında kaldı, işte tüm yaşananlar…
İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISINDAN FLAŞ HAMLE!
Konseyin en dikkat çeken konularından biri ise İsmail Balaban ve nişanlısı arasında yaşananlardı. Flaş bir gelişme yaşandı, Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisini telefonla aradığını söyledi.