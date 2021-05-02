İsmail Balaban’ın nişanlısından şaşırtan hamle! Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde açıkladı! Flaş gelişmeler…

Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim. Bahsettiğimiz kan davası gibi bir durum olmadığına göre böyle bir konuda ağabeyin olarak sana tavsiyem de o kızın da mutlaka konuşabiliyor olması lazım.