İsmail Balaban isteyince bir çırpıda sildi! İlayda Şeker biricik aşkı için bunu da yaptı! Sosyal medyayı artık böyle kullanacak

Geçtiğimiz haftalarda bir gece klübünde görüntüleri çıktıktan sonra ilişkilerini itiraf eden Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile aynı yarışmada yer alan İlayda Şeker aşklarını artık gizlemiyor. Aşktan gözü dönen Şeker artık sevgilisinin bir dediğini iki etmiyor. Öyle ki biricik aşkı için İnstagramdaki cesur pozlarını bile bir çırpıda sildiği iddia edildi. Seksi pozlarından eser kalmayan İlayda Şeker sosyal medyayı artık böyle kullanacak.