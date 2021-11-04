İsmail Balaban isteyince bir çırpıda sildi! İlayda Şeker biricik aşkı için bunu da yaptı! Sosyal medyayı artık böyle kullanacak
Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen İsmail Balaban ve İlayda Şeker ilişkilerini bir süre önce fotoğraflarla itiraf etmişlerdi. Sosyal medyayı sık kullanan İlayda Şeker cesur pozlarıyla da çok konuşuluyordu. İsmail Balaban ile birlikte olmaya başladıktan sonra İnstagram fotoğraflarına ayar veren Şeker profilindeki bir çok fotoğrafı kaldırdı. İddiaya göre seksi yarışmacı, İsmail Balaban'ın isteği üzerine cesur pozlarını İnstagram hesabındna bir çırpıda sildi.
04.11.2021 08:47
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:48
Geçtiğimiz haftalarda bir gece klübünde görüntüleri çıktıktan sonra ilişkilerini itiraf eden Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile aynı yarışmada yer alan İlayda Şeker aşklarını artık gizlemiyor. Aşktan gözü dönen Şeker artık sevgilisinin bir dediğini iki etmiyor. Öyle ki biricik aşkı için İnstagramdaki cesur pozlarını bile bir çırpıda sildiği iddia edildi. Seksi pozlarından eser kalmayan İlayda Şeker sosyal medyayı artık böyle kullanacak.
Daha önce İnstagram hesabında derin dekolteleri ve bacakları ile şov yapan İlayda Şeker şimdilerde iddiasız fotoğraflarıyla kalakaldı.
Yarışma sonrası İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.