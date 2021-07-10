Işın Karaca son halini paylaştı ortalık karıştı! “File dönmüşsün” diyen takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Işın Karaca son halini paylaştı ortalık karıştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, asimetrik kesim mini elbisesi ile çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının son hali bazı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yorum Karaca'yı sinirlendirdi. "File dönmüşsün" şeklinde çirkin bir yorumda bulunan takipçisine kayıtsız kalamayan Karaca, verdiği cevapla olay oldu. Takipçisine tavsiyede bulunan Işın Karaca bakın ne yanıt verdi…

10.07.2021 23:43 - Son Güncelleme: 11.07.2021 00:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





