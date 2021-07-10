Işın Karaca son halini paylaştı ortalık karıştı! “File dönmüşsün” diyen takipçisine verdiği yanıt olay oldu
Işın Karaca son halini paylaştı ortalık karıştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, asimetrik kesim mini elbisesi ile çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının son hali bazı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yorum Karaca'yı sinirlendirdi. "File dönmüşsün" şeklinde çirkin bir yorumda bulunan takipçisine kayıtsız kalamayan Karaca, verdiği cevapla olay oldu. Takipçisine tavsiyede bulunan Işın Karaca bakın ne yanıt verdi…
10.07.2021 23:43
- Son Güncelleme: 11.07.2021 00:00
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, asimetrik kesim mini elbisesi ile çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Ünlü şarkıcının son hali, bazı takipçilerini şaşırttı.
Işın Karaca'nın bir takipçisi de bu şaşkınlığını "File dönmüşsün" şeklinde dile getirdi. Takipçisinden gelen çirkin yoruma kayıtsız kalamayan Işın Karaca ise verdiği cevapla dikkat çekti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündem olan Karaca, takipçisine "Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" şeklinde karşılık verdi.
Öte yandan son hali ile dikkat çeken Işın Karaca'nın yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. İşte başta Işın Karaca olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…