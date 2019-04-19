Işın Karaca İrem Derici’ye ateş püskürdü: Şu canlıyı görmeye tahammülüm yok!

Işın Karaca İrem Derici ile aynı karede olmaya bile tahammülü olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı Karaca, katıldığı bir magazin programında İrem Derici'yi yerden yere vurdu. Eski eşi Sedat Doğan ile evli olduğu dönemde İrem Derici'nin eşine evlilik teklifi ettiğini söylediği Derici hakkında "Şu canlıyı görmeye bile tahammülüm yok" dedi.

19.04.2019 18:01 - Son Güncelleme: 19.04.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





