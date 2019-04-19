Işın Karaca İrem Derici’ye ateş püskürdü: Şu canlıyı görmeye tahammülüm yok!
Işın Karaca İrem Derici ile aynı karede olmaya bile tahammülü olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı Karaca, katıldığı bir magazin programında İrem Derici'yi yerden yere vurdu. Eski eşi Sedat Doğan ile evli olduğu dönemde İrem Derici'nin eşine evlilik teklifi ettiğini söylediği Derici hakkında "Şu canlıyı görmeye bile tahammülüm yok" dedi.
19.04.2019 18:01
- Son Güncelleme: 19.04.2019 18:02
Işın Karaca, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Karaca programda meslektaşı İrem Derici hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Görmeye tahammülüm yok" dedi.
"İREM DERECEYİ GÖRMEYE TAHAMMÜLÜM YOK"
İrem Derici ile aynı karede olmaya bile tahammülü olmadığını söyleyen Işın Karaca, olası bir kavganın daha fitilini ateşledi.
Karaca, canlı yayında İrem Derici hakkında şunları söyledi:
"Bu camia küs-barış borsası. Demet'le bu aralar görüşmüyoruz. Dilerim Demet Akalın ve İrem Derici'nin dostluğu uzun sürsün ama ben pek sanmıyorum. Ama İrem Derici'yi görmeye hiç tahammülüm yok."
"KALDIRIN ŞU CANLIYI"
"Ekranda bizi yan yana getirmeyin. Kaldırın şu canlıyı ekrandan. Tahammülüm yok ona hiç."