Işın Karaca dayanamadı! Haldun Demirhisar’la yakalanan Aleyna Tilki’ye tepki gösterdi: Ekrandaki kız çocuğun zavallılığını görünce...
Işın Karaca dayanamadı! Aleyna Tilki, bir dönem Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Tilki, önceki akşam ise bir alışveriş merkezinde görüntülendi ve kendisine soru soran muhabirlere gereken açıklamayı yapacağını söyledi. O görüntüleri izleyen Işın Karaca ise daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Karaca, Tilki'ye sert bir dille tepki gösterdi. İşte detaylar...
Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir restoranda bir erkekle yemek yemiş, yanındaki kişi kendini gizlediği için görüntülenememişti. Genç şarkıcı mekan çıkışı muhabirlerin sorularını "Arkadaşlarımla yemek yedim" diyerek geçiştirmişti.
SIR İKİNCİ BULUŞMADA ÇÖZÜLDÜ!
Gizemli erkeğin Haldun Demirhisar olduğu ikinci buluşmada ortaya çıkmıştı. İkili, birkaç gün önce Arnavutköy'de buluşmuştu. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden işadamı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz vermişti.
Haldun Demirhisar daha sonra da bir açıklama yaparak aşk iddialarını yalanlamış ve Aleyna Tilki ile arkadaş olduklarını söylemişti.
ALEYNA DA YALANLADI!
Dün akşam saatlerinden bir mekan çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aleyna, "Çıkan haberler yalan. Size daha sonra açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.