Işın Karaca da estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı! 'Soldakini seviyorum ama sağdaki bana bayıldım'
Işın Karaca da estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı! 'Soldakini seviyorum ama sağdaki bana bayıldım' diyen 48 yaşındaki Işın Karaca estetik yaptırdıktan soraki ve önceki hali paylaştı. Ünlü şarkıcı son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Fransız askısı yaptırdığını ifade eden Işın Karaca son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Işın Karaca başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...
"SOLDAKİNİ SEVİYORUM AMA SAĞDAKİ BANA BAYILDIM"
48 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca da estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı! Estetik operasyon geçiren Işın Karaca, öncesini ve sonrasını paylaştı. "Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar dolgunlaştı, çene biraz sivrildi" açıklamasını yaptı.