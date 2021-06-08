Işın Karaca da estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı! 'Soldakini seviyorum ama sağdaki bana bayıldım'

Işın Karaca da estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı! 'Soldakini seviyorum ama sağdaki bana bayıldım' diyen 48 yaşındaki Işın Karaca estetik yaptırdıktan soraki ve önceki hali paylaştı. Ünlü şarkıcı son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Fransız askısı yaptırdığını ifade eden Işın Karaca son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Işın Karaca başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

08.06.2021 17:29 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





