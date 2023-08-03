Işıl Yücesoy'a siber dolandırıcılık şoku! Telefonu hacklenen usta oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Herkesten 20 bin TL isteyince...

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam karakterini canlandıran usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku... 77 yaşındaki usta oyuncu telefonuna gelen bir mesajı açınca olanlar oldu. Telefonu hacklenen Işıl Yücesoy'un adını kullanan dolandırıcılar, telefon defterindeki isimlerden 20 bin TL istedi. Bakın sonrasında neler oldu.