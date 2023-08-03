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Işıl Yücesoy'a siber dolandırıcılık şoku! Telefonu hacklenen usta oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Herkesten 20 bin TL isteyince...

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam karakterini canlandıran usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku... 77 yaşındaki usta oyuncu telefonuna gelen bir mesajı açınca olanlar oldu. Telefonu hacklenen Işıl Yücesoy'un adını kullanan dolandırıcılar, telefon defterindeki isimlerden 20 bin TL istedi. Bakın sonrasında neler oldu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 13:36 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 13:47
Işıl Yücesoy’a siber dolandırıcılık şoku! Telefonu hacklenen usta oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Herkesten 20 bin TL isteyince... 1

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizinde rol alan Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi.

Işıl Yücesoy’a siber dolandırıcılık şoku! Telefonu hacklenen usta oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Herkesten 20 bin TL isteyince... 2

77 yaşındaki usta oyuncu telefonuna bir GSM operatörünün kullanıcı adıyla gelen mesajı açtı ve istenen onaylama işlemlerini yaptı.

Işıl Yücesoy’a siber dolandırıcılık şoku! Telefonu hacklenen usta oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Herkesten 20 bin TL isteyince... 3

Telefonu hacklenen Yücesoy neye uğradığını şaşırdı.

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