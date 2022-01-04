Irmak Ünal'dan kış soğuğunu unutturan mayolu pozlar! Cihan Ünal’ın kızı Irmak'a bir mevsim bir de yaş fark etmiyor bu ne vücut
Cihan Ünal'ın iki kızın biri olan Irmak Ünal bir süre önce Türkiye'yi terk edip 2 çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. 44 yaşındaki ünlü isim sosyal medyadan yeni hayatıyla ilgili detayları paylaşmayı ve Türkiye'yle olan irtibatını sürdürmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan Irmak Ünal, Ocak ayında paylaştığı mayolu pozlarıyla ortalığı salladı. Tropik iklimin nimetlerinden faydalanan Irmak Ünal aynı zaman fitliğiyle de göz doldurdu. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımları.
04.01.2022 10:22
- Son Güncelleme: 04.01.2022 10:22
Bikinili pozlarıyla kendinden sıkça söz ettiren Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerlemişti.
Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.
Irmak Ünal, yeni hayatından yaptığı paylaşımlarla gündemde. Tropik iklimin tadını çıkaran Irmak Ünal'ın son olarak paylaşımı sosyal medyayı salladı.