İrem Sak sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı sonunda pes etti itiraf geldi! "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu"

Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmamasıyla ilgili de konuştu. "Kendimi sosyal medyadan geri çektim" diyen Sak bunun sebebini de "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. Beni yordular. Vallahi bir story attığımda elim ayağım titriyor artık. Artık resmen emekli oldum, atamıyorum artık" diyerek açıkladı.