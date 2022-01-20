İrem Sak sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı sonunda pes etti itiraf geldi! "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu"
İrem Sak sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı sonunda pes etti, itiraf geldi! "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu" diyen oyuncu İrem Sak'ın sevgili itirafı gündeme bomba gibi düştü. Öncecki gün görüntülenen İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu aşkını, "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" sözleri ile açıkladı. İşte İrem Sak'ın sevgilisi...
"EVET EN SON DUYDUĞUNUZ ŞEY DOĞRUYDU"
İrem Sak sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı sonunda pes etti, itiraf geldi! Oyuncu İrem Sak Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle kısa bir sohbet etti. Kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takıldığını söyleyen İrem Sak ulusal kanala iş yapmanın şartının bütçeye bağlı olduğunu belirtti. İrem Sak özel hayatıyla ilgili gelen sorulara da samimi bir şekilde yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmamasıyla ilgili de konuştu. "Kendimi sosyal medyadan geri çektim" diyen Sak bunun sebebini de "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. Beni yordular. Vallahi bir story attığımda elim ayağım titriyor artık. Artık resmen emekli oldum, atamıyorum artık" diyerek açıkladı.
"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"
İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti. Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı.