İrem Sak, Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...
İrem Sak Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin arasında neler yaşandığı merak ediliyor. Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Sak, iddiaların ardından Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Sak, geçtiğimiz hafta Furkan Korkmaz'la görüntülenmesi hakkında muhabirlerin sorularına yanıt verdi, aşk iddiasıyla ilgili bakın neler söyledi.
16.09.2021 09:52
- Son Güncelleme: 16.09.2021 09:52