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Haberler Magazin İrem Sak, Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

İrem Sak, Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

İrem Sak Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin arasında neler yaşandığı merak ediliyor. Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu ile aşk yaşadığı ileri sürülen İrem Sak, iddiaların ardından Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Sak, geçtiğimiz hafta Furkan Korkmaz'la görüntülenmesi hakkında muhabirlerin sorularına yanıt verdi, aşk iddiasıyla ilgili bakın neler söyledi.

16.09.2021 09:52 - Son Güncelleme: 16.09.2021 09:52
İrem Sak Furkan Korkmaz’la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

İREM SAK, FURKAN KORKMAZ'LA AŞK YAŞIYOR MU?

İlk açıklama geldi, İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz'la aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında bakın neler söyledi!

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İrem Sak Furkan Korkmaz’la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, ilk kez konuştu.

İrem Sak Furkan Korkmaz’la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu, çıkan aşk dedikodularıyla ilgili olarak, "Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız" diyerek, sanat camiasının klişe cevaplarından birini vererek gülümsedi.

İrem Sak Furkan Korkmaz’la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

'Modern Kadın' isimli dizi ile ekranlara dönecek olan Sak, "Ön hazırlıklara erken başladık. Çok güzel bir proje olacak. Birçok konuk oyuncu da olacak. Beni aşırı heyecanlandıran bir proje oldu" dedi.

İrem Sak Furkan Korkmaz’la aşk yaşıyor mu ilk açıklama geldi bakın neler söyledi! Ünlü basketbolcu ile aralarında 11 yaş fark var...

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Furkan Korkmaz ve İrem Sak, ilk kez aynı kareye girdi.

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