İrem Sak bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de kayıtsız kalamadı yorumu patlattı
İrem Sak bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti, gören dönüp bir daha baktı. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Reynmen gibi ünlü isimlerin de kayıtsız kalamadığı İrem Sak'ın tatil pozu Bodrum'dan geldi. Ekranların sevilen ismi İrem Sak Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Oyunculuğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiren Sak, son paylaşımı ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İrem Sak'ın yaşını öğrenenler ise şaştı kaldı.
İrem Sak bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tatil paylaşımlarına yenisini ekleyen oyuncu İrem Sak'ın Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı, Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de kayıtsız kalamadı yorumu patlattı...
Sivas'ta dünyaya gelen ve Çerkes kökenli olan İrem Sak, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Zeytin karakterini canlandırdı. Aynı yıl içinde birden fazla reklamda yer alan İrem Sak ilk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi.
3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da bir dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.
Tatil pozlarıyla adından söz ettiren İrem Sak'ın bikinili fotoğrafı dikkat çekti. Son olarak Instagram hesabından bu pozunu yayınlayan İrem'e Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi.