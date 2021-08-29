İrem Sak bikinili pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Sivas'ta dünyaya gelen ve Çerkes kökenli olan İrem Sak, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Zeytin karakterini canlandırdı. Aynı yıl içinde birden fazla reklamda yer alan İrem Sak ilk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi.