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İrem Helvacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile mutluluk pozları veren İrem Helvacıoğlu, Instagram'ın story bölümünden makyajsız halini paylaştı. İrem Helvacıoğlu'nu görenler, başarılı oyuncunun yaşını bir hayli merak etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşı...

28.06.2019 17:52 - Son Güncelleme: 28.06.2019 17:53
İrem Hervacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Atv'nin başarılı dizisi Sen Anlat Karadeniz ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımından sonra kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte İrem helvacıoğlu'nun yaşı...

İrem Hervacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımı...

İrem Hervacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

İrem Hervacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

İrem Hervacıoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu meğer...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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