İrem Helvacıoğlu'nun yüzündeki detayı fark edenler inanamadı! Kendine neler yaptın İrem! Özcan Deniz'in rol arkadaşı...
Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de İrem Helvacıoğlu. 30 yaşındaki oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle kısa sürede kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıktı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçi sayısıyla yakın markajda olan İrem Helvacıoğlu sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise inanılmaz değişimi. Başrollerini Özcan Deniz'le paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu'nun yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken eski halleri akıllara geldi. Daha önce de estetik operasyon geçiren İrem Helvacıoğlu kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu dersiniz... İşte Seni Çok Bekledim ile geri dönen İrem Helvacıoğlu'nun son hali ve İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali...
19.02.2021 17:25
- Son Güncelleme: 19.02.2021 17:47
Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyerinin zirvesine tırmanan İrem Helvacıoğlu'nun değişimine estetik yorumları yapıldı. Peki daha öncede estetik operasyon geçiren İrem Helvacıoğlu kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu dersiniz? İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.