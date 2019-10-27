İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! İşte 'pes' dedirten benzerlik!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından merak edilen isimlerden. Sen Anlat Karadeniz'de Ulaş Tuna Astepe ile başrol paylaşan Helvacıoğlu, güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de göz dolduruyor. İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu nereli? İrem Helvacıoğlu sevgilisi? İrem Helvacıoğlu makyajsız hali? merak edilip araştırılırken, ünlü oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve kardeşi Merve Helvacıoğlu'nun şoke eden benzerliği...
27.10.2019 11:29
- Son Güncelleme: 27.10.2019 11:29
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ikizi gibi görünen ablasını görmeye hazır mısınız? Magazin dünyasının ünlü isimleri kadar akrabaları da merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. İşte Ablası Merve Helvacıoğlu ile ikiz gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun herkesi şaşırtan fotoğrafı...
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