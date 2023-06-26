İrem Helvacıoğlu’nun bikinili pozlarına ilk yorum Hadise’den! Peş peşe yayınlayıp sosyal medyayı ikiye böldü! Güneşlendiği anlar...
İrem Helvacıoğlu'nun bikinili pozlarına ilk yorum Hadise'den! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabında tatil pozlarını yayınladı. Bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, peş peşe paylaştığı pozlarla sosyal medyayı ikiye böldü. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise şarkıcı Hadise'den geldi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o pozları...
26.06.2023 13:48 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:48
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan İrem Helvacıoğlu, aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla bolca adından söz ettirdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise şarkıcı Hadise'den geldi.