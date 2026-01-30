PODCAST CANLI YAYIN

İrem Helvacıoğlu’ndan gizemli paylaşım: Kızı Sora ile yeni karesini yayınladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Helvacıoğlu 15 Ekim 2025'te kavuştuğu kızı Sora ile yeni karesini paylaştı.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, 28 Ekim 2024'teki nikah masasına oturdu. Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden müjdeli haber geldi ve hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini kız olarak açıklayan Helvacıoğlu, her anını hayranlarıyla paylaştı.

🍼 Merakla Beklenen Kavuşma 15 Ekim'de Gerçekleşti

Takvimler 15 Ekim 2025'i gösterdiğinde ünlü oyuncu, kızı Sora'yı sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Doğum sonrası müjdeli haberi ve bebeğin ismini baba Ural Kaspar sosyal medyadan duyurarak hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çiçeği burnunda anne İrem Helvacıoğlu, doğum sonrası kızıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, kızıyla yeni bir karesini paylaştı.

✨ Yüzünü Yine Göstermedi!

Ancak ünlü oyuncu, birçok ünlü ismin tercih ettiği "yüz gizleme" kuralını bozmadı. Kızı Sora'nın yüzünü net bir şekilde göstermeyen Helvacıoğlu, paylaştığı bu gizemli ve duygusal kareyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

💖 Annelik Ona Çok Yakıştı

Instagram hesabından yayımladığı karede, kızıyla arasındaki bağı gözler önüne seren oyuncu, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sora bebeğin yüzü merak konusu olmaya devam ederken, Helvacıoğlu'nun huzurlu ve mutlu halleri "Annelik ona çok yakıştı" dedirtti.

İşte o paylaşım...

Fotoğraflar: Sosyal medya