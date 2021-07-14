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İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Baş Belası ile izleyiciyle buluşan İrem Helvacıoğlu, bir dönem Seni Çok Bekledim'de birlikte rol aldığı eski partneri Özcan Deniz ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dizinin hedeflenen reytingi alamadığı için final yapmasının ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikiliden İrem Helvacıoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Aylar sonra suskunluğunu bozan güzel oyuncu, eski partneri hakkında bakın neler söyledi.

14.07.2021 19:19 - Son Güncelleme: 14.07.2021 19:19
İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

atv'nin sevilen dizisi Baş Belası ile izleyiciyle buluşan İrem Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde samimi açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, Seni Çok Bekledim dizisinin final yapmasının ardından karşılıklı takipten çıktığı Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu.

İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

'ANLAM VEREMEDİM'
Konuyla ilgili aylar sonra açıklama yapan Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim.

İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz o zaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok"

İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

OLAYIN GEÇMİŞİ
Bir dönem ekrana gelen ve hedeflenen reytingi alamadığı için erken final yapan "Seni Çok Bekledim" dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun, o dönem bir gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.