İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı

'ANLAM VEREMEDİM'

Konuyla ilgili aylar sonra açıklama yapan Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim.