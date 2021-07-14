İrem Helvacıoğlu’ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Tek kalemde birbirlerini silmelerinin nedenini ilk kez açıkladı
İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen Özcan Deniz itirafı! Şimdilerde atv'nin sevilen dizisi Baş Belası ile izleyiciyle buluşan İrem Helvacıoğlu, bir dönem Seni Çok Bekledim'de birlikte rol aldığı eski partneri Özcan Deniz ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dizinin hedeflenen reytingi alamadığı için final yapmasının ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikiliden İrem Helvacıoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Aylar sonra suskunluğunu bozan güzel oyuncu, eski partneri hakkında bakın neler söyledi.
14.07.2021 19:19
- Son Güncelleme: 14.07.2021 19:19
Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, Seni Çok Bekledim dizisinin final yapmasının ardından karşılıklı takipten çıktığı Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bir dönem ekrana gelen ve hedeflenen reytingi alamadığı için erken final yapan "Seni Çok Bekledim" dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun, o dönem bir gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.