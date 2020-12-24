İrem Helvacıoğlu son haliyle herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın İrem! Özcan Deniz'le geri dönen İrem estetikli çıktı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de İrem Helvacıoğlu. 30 yaşındaki oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle kısa sürede kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıktı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçi sayısıyla yakın markajda olan İrem Helvacıoğlul sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise inanılmaz değişimi. Başrollerini Özcan Deniz'le paylaşacağı Seni Çok Bekledim dizisi için hazırlıklarını sürdüren İrem Helvacıoğlu'nun yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken eski halleri akıllara geldi. Daha öncede estetik operasyon geçiren İrem Helvacıoğlu kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu dersiniz... İşte Seni Çok Bekledim ile geri dönen İrem Helvacıoğlu'nun son hali ve İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali...