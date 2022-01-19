İrem Helvacıoğlu körkütük aşık! Yılbaşı akşamı bombayı paylatan İrem’in romantik pozuna bakın! Göz göze paylaşımı çok konuşuldu
Atv'nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan İrem Helvacıoğlu, yılbaşı akşamı sevgilisi Yolaç Özcan ile bir pozunu Instagram hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Helvacıoğlu, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle göz göze verdiği romantik pozunu Instagram hesabında yayınladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
19.01.2022 00:03
- Son Güncelleme: 19.01.2022 00:03
Atv ekranlarının sevilen dizileri Sen Anlat Karadeniz, Baş Belası ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, yılbaşı akşamı sevgilisi Yolaç Özcan ile bir pozunu Instagram hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurmuştu.