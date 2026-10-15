İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora 1 yaşında! Ünlü isimlerden kutlama mesajları: "İlk annelik yaşın kutlu olsun"
İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın 1'inci yaş gününü muhteşem bir partiyle kutladı. Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı organizasyon için nostaljik bir 90'lar konsepti tercih edilirken, renkli anlar ve kaset pastası dikkat çekti. Kızına duyduğu sevgiyi gökyüzü, güneş ve yıldız metaforlarıyla anlatan Helvacıoğlu, "Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün, iyi ki geldin benim deli dünyama" dedi.
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