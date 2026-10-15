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İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora 1 yaşında! Ünlü isimlerden kutlama mesajları: "İlk annelik yaşın kutlu olsun"

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın 1'inci yaş gününü muhteşem bir partiyle kutladı. Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı organizasyon için nostaljik bir 90'lar konsepti tercih edilirken, renkli anlar ve kaset pastası dikkat çekti. Kızına duyduğu sevgiyi gökyüzü, güneş ve yıldız metaforlarıyla anlatan Helvacıoğlu, "Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün, iyi ki geldin benim deli dünyama" dedi.

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İrem Helvacıoğlu’ndan Özel Paylaşım: Kızı Sora’nın İlk Yaş Günü Kutlaması

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, bu kez özel hayatından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşamına dair kareler paylaşan ünlü oyuncu, kızı Sora'nın ilk doğum günü için özel bir kutlama düzenledi.

Sora’ya 90’lar Konsepti: Unutulmaz Doğum Günü Partisi

SORA İÇİN 90'LAR KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ

Minik Sora'nın 1'inci yaş günü, ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı eğlenceli bir organizasyonla kutlandı. 90'lar konseptinin tercih edildiği doğum günü partisinde renkli anlar yaşandı. Kutlamanın dikkat çeken detaylarından biri ise Sora için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası oldu.

Helvacıoğlu’ndan Kızına Duygu Dolu Mesaj: Gökyüzü ve Yıldızlar

Kızının ilk yaşını sosyal medyada da kutlayan Helvacıoğlu, paylaştığı fotoğrafların altına duygusal bir mesaj yazdı. İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'ya duyduğu sevgiyi gökyüzü, güneş, bulutlar ve yıldızlarla anlattığı satırlarla dile getirdi.

İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Gökyüzü Benzetmesi

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sen benim gözümle gördüğüm en harika gökyüzüsün. En parlak ışık saçan güneşi, en eşsiz şekilli pamuklarla süslenmiş bulutları olan tatlı Soram.

En Mutlu Gökyüzü: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızına Anlamlı Sözler

Sen benim gördüğüm en mutlu gökyüzüsün. Tüm renklerini barındıran gökkuşağı, geceleri huzur veren en tatlı ay ışığı, yıldızlarla donatılmış eğlenceli haritaları olan...

Kuzey Işıkları Gibi Parlayan Gülüş: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızına Sevgi Dolu Mesaj

Bir de o en zarif duruşuyla kuzey ışıklarını yansıtan gülüşünle sen benim dünyamın en tarifsiz gökyüzümsün. Seni çok seviyorum, iyi ki geldin benim deli dünyama.

Nur Fettahoğlu’ndan Helvacıoğlu’na: Mucizenle Şahane Yaşlar Dilerim

NUR FETTAHOĞLU'NDAN DUYGULANDIRAN YORUM

İrem Helvacıoğlu'nun kızına yazdığı mesaj, kısa sürede ünlü dostlarının da dikkatini çekti. Oyuncu Nur Fettahoğlu, anne-kızın mutluluğuna ortak olarak şu yorumu yaptı:

"İyi ki doğmuşsun, iyi ki doğurmuşsun… Mucizenle sana kimsenin sizi incitemediği, huzur ve kahkaha dolu şahane yaşlar diliyorum."

Başak Gümülcinelioğlu’ndan Çifte Kutlama: İrem ve Sora’ya Özel Mesaj

"SENİN DE İLK ANNELİK YAŞIN KUTLU OLSUN"

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ise paylaşımın altına bıraktığı yorumda yalnızca Sora'nın değil, İrem Helvacıoğlu'nun annelikteki ilk yılını da kutladı. Gümülcinelioğlu, "Soracığımın ilk yaşı, senin de ilk annelik yaşın kutlu olsun İremcim" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım’dan Minik Sora’ya Doğum Günü Mesajı

YEŞİM SALKIM DA UNUTMADI

Şarkıcı Yeşim Salkım da minik Sora'nın doğum gününü kutlayan isimler arasında yer aldı. Salkım, Helvacıoğlu'nun paylaşımına "Sora ❤️" yorumunu bıraktı.

Sora’nın İlk Yaş Günü Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Kızı Sora'nın ilk yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutlayan İrem Helvacıoğlu'nun duygusal mesajı ve doğum gününden paylaştığı kareler, sosyal medyada ilgi gördü.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin