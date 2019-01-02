İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan İrem Derici, gerek zayıflayıp hastaneye kaldırılmasıyla, gerek Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yaşadığı aşkla ve son olarak sosyal medya üzerinden giriştiği laf dalaşlarıyla adından söz ettiriyor. Bu kadar gündemde olunca hayatı hakkında her detay merak ediliyor. İrem Derici hakkında en çok konuşulan kişi ise kardeşi Cemre Derici oldu. İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler aradaki benzerliği şaşıp kalıyor. İşte başta İrem Derici olmak üzere ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:59:29 Güncelleme: 11:12:33
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