İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan İrem Derici, gerek zayıflayıp hastaneye kaldırılmasıyla, gerek Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yaşadığı aşkla ve son olarak sosyal medya üzerinden giriştiği laf dalaşlarıyla adından söz ettiriyor. Bu kadar gündemde olunca hayatı hakkında her detay merak ediliyor. İrem Derici hakkında en çok konuşulan kişi ise kardeşi Cemre Derici oldu. İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler aradaki benzerliği şaşıp kalıyor. İşte başta İrem Derici olmak üzere ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:59:29 Güncelleme: 11:12:33
İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan İrem Derici, hakkındaki her detayla gündem yaratmayı başarıyor. İrem Derici'nin bu kez gündem olma nedeni değil, kardeşi.

İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler hayrete düşüyor.

İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Acilen yoğun bakıma alınıp hastaneye kaldırıldıktan sonra sevenlerini korkutmuştu İrem Derici. Çok zayıflayıp hastaneye kaldırılan İrem Derici, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yaşadığı aşk ile de çok konuşulmuştu.

İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

BENZERLİK HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

İrem Derici ile kardeşi Cemre Derici arasındak benzerlik görenleri hayrete düşürüyor.

İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İŞTE İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ

İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici'yi görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İki kardeş arasındaki müthiş benzerlik görenleri hayrete düşürüyor.

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