İrem Derici'nin 'çok seviyorum' dediği büyük aşkı Cem Belevi ile ayrılığının perde arkası olay! 'Tabaklar, bardaklar havada uçuştu'
İrem Derici'nin 'çok seviyorum' dediği büyük aşkı Cem Belevi ile ayrılığının perde arkası olay! 'Tabaklar, bardaklar havada uçuştu' iddiası gündeme bomba gibi düştü. İrem Derici barıştığı sevgilisi Cem Belevi'yle yeni yaşını kutlamak için Amsterdam'a gitmiş, çift dönüşte yine ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen Derici'nin argo kelimeler kullandığı, ikilinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak iddiaya göre olay bambaşka bir şekilde gerçekleşmiş. İşte detaylar...
'TABAKLAR, BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU'
İrem Derici'nin 'çok seviyorum' dediği büyük aşkı Cem Belevi ile ayrılığının perde arkası olay!
İREM DERİCİ - CEM BELEVİ AŞKI NEDEN BİTTİ?
Tatil ayrılık getirdi sinkaflı cümlelerin olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı. Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti.
"İKİNCİ ŞANS KISA SÜRDÜ"
İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Takipçilerine 'Her şey yolunda' mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi ve İrem Derici, sosyal medya hesabından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Derici, bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri romantik pozları Instagram hesabından kaldırdı. İkilinin dikkat çeken bu hamlesi, 'ikinci şans kısa sürdü' dedirtti. Derici ve Belevi'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.