İrem Derici’nin ’çok seviyorum’ dediği büyük aşkı Cem Belevi ile ayrılığının perde arkası olay! ’Tabaklar, bardaklar havada uçuştu’

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Takipçilerine 'Her şey yolunda' mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi ve İrem Derici, sosyal medya hesabından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Derici, bununla da kalmayıp birlikte çekildikleri romantik pozları Instagram hesabından kaldırdı. İkilinin dikkat çeken bu hamlesi, 'ikinci şans kısa sürdü' dedirtti. Derici ve Belevi'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.