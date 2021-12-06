İrem Derici'nin Altın Kelebek'te 'yüzüne tüküreyim' dediği Enis Arıkan'dan yanıt gecikmedi: "Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...”
İrem Derici'ye Altın Kelebek'te Enis Arıkan'ı hedef aldı gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En iyi çıkış yapan' ödülünü vermek için sahne alan İrem Derici, ödül sunumunda yakın arkadaşı Enis Arıkan'a göndermede bulundu. "Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse de tüh onun suratına tüküreyim ben! Bütün yaz beraberdik, 2 aydır telefonlarıma çıkmıyor" diyen İrem Derici'ye Enis Arıkan'dan gelen yanıt bakın ne oldu.
06.12.2021 14:40
- Son Güncelleme: 06.12.2021 18:28
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Kelebek'ler muhteşem bir gece ile sahiplerine uçtu. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu törene yıldız isimlerin ilgisi büyük oldu.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En iyi çıkış yapan' ödülünü vermek için sahne alan İrem Derici, ödül sunumunda yakın arkadaşı Enis Arıkan'a göndermede bulundu.
Derici; "Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse de tüh onun suratına tüküreyim ben! Bütün yaz beraberdik, 2 aydır telefonlarıma çıkmıyor. diyarek Arıkan'a laf attı.
"LAVABOYA GİTMİŞTİM! İDRAR SANMAYIN"
İrem Derici'nn videosunu paylaşan Arıkan, "Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın, elimi yıkamaya." dedi.