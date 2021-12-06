İrem Derici'nin Altın Kelebek'te 'yüzüne tüküreyim' dediği Enis Arıkan'dan yanıt gecikmedi: "Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...”

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Kelebek'ler muhteşem bir gece ile sahiplerine uçtu. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu törene yıldız isimlerin ilgisi büyük oldu.