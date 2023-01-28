İrem Derici'den sevgili adayına SGK şartı: "Mesaj kutumu size bir açayım var ya..." Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Şarkı için çok mutluyuz. İrem'den çıktı bu fikir. Lunapark'a geldik. İlk kez üçlü olarak hareketli bir müzik yaptık. Kapalı bir Lunapark görüyoruz ve ışıkları açıyoruz. En son da yakalanıyoruz ve kaçıyoruz.