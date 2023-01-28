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Haberler Magazin İrem Derici'den sevgili adayına SGK şartı: "Mesaj kutumu size bir açayım var ya..." Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

İrem Derici'den sevgili adayına SGK şartı: "Mesaj kutumu size bir açayım var ya..." Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici bu kez açıklamalarıyla yine gündem olmayı başardı. Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'la kamera karşısına geçen İrem Derici, bir yandan da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni projelerinden de bahseden İrem Derici, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapmayı da ihmal etmedi. İşte Derici'nin o sözleri.

28.01.2023 12:35 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:35
İrem Derici’den sevgili adayına SGK şartı: Mesaj kutumu size bir açayım var ya... Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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İrem Derici’den sevgili adayına SGK şartı: Mesaj kutumu size bir açayım var ya... Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli, yeni çıkartacakları şarkılarının klip çekimi için kamera karşısında geçti. Basın mensuplarıyla konuşarak klipten bahseden üçlü, şu ifadeleri kullandı:

İrem Derici’den sevgili adayına SGK şartı: Mesaj kutumu size bir açayım var ya... Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Şarkı için çok mutluyuz. İrem'den çıktı bu fikir. Lunapark'a geldik. İlk kez üçlü olarak hareketli bir müzik yaptık. Kapalı bir Lunapark görüyoruz ve ışıkları açıyoruz. En son da yakalanıyoruz ve kaçıyoruz.

İrem Derici’den sevgili adayına SGK şartı: Mesaj kutumu size bir açayım var ya... Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

"NELER YAPTIM NELER!"

İrem Derici, sürekli yaptığı aşk açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 35 yaşındaki şarkıcı, "Aşk hayatı diyince bana niye geliyorsunuz? Gariban bir kızcağızım ben" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

İrem Derici’den sevgili adayına SGK şartı: Mesaj kutumu size bir açayım var ya... Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü

Ben sürekli 'çok yalnızım' dedim ama neler yaptım neler! Ben Sinan gibi hızlı değilim ama. Mesaj kutumu size bir açayım var ya...

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