İrem Derici'den sevgili adayına SGK şartı: "Mesaj kutumu size bir açayım var ya..." Olayların kadını İrem içini döktükçe döktü
Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici bu kez açıklamalarıyla yine gündem olmayı başardı. Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'la kamera karşısına geçen İrem Derici, bir yandan da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni projelerinden de bahseden İrem Derici, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapmayı da ihmal etmedi. İşte Derici'nin o sözleri.
28.01.2023 12:35 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:35
Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli, yeni çıkartacakları şarkılarının klip çekimi için kamera karşısında geçti. Basın mensuplarıyla konuşarak klipten bahseden üçlü, şu ifadeleri kullandı:
"NELER YAPTIM NELER!"
İrem Derici, sürekli yaptığı aşk açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 35 yaşındaki şarkıcı, "Aşk hayatı diyince bana niye geliyorsunuz? Gariban bir kızcağızım ben" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: