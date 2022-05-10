İrem Derici’den ifşa bombası! Cem Belevi’nin açıklamasıyla çılgına dönen İrem “Ses kayıtları var” deyip itirafları sıraladı

Bunun üzerine Cem Belevi, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" dedi.