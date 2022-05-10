İrem Derici’den ifşa bombası! Cem Belevi’nin açıklamasıyla çılgına dönen İrem “Ses kayıtları var” deyip itirafları sıraladı
İrem Derici'den ifşa bombası! İrem Derici ve Cem Belevi, bir şans daha verdikleri ilişkilerini geçen günlerde sonlandırdı. Ayrılığın ardından ihanet haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı konuşulan Cem Belevi jet hızıyla bir açıklama yaptı ve "Aldatmadım" dedi. Eski aşkının açıklaması üzerine çılgına dönen İrem Derici de sosyal medyada bombayı patlattı. Her şeyi itiraf eden ünlü şarkıcı, ses kayıtları detayıyla dikkat çekti. İşte Cem Belevi ile İrem Derici arasında yaşananlar ve ünlü şarkıcının bomba açıklaması...
10.05.2022 18:14 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:14
İrem Derici ile Cem Belevi, geçen yaz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerinin başlarında aşklarını gizleyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Bunun üzerine Cem Belevi, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" dedi.
Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatil dönüşü bir kez daha ayrılmıştı. Bu ayrılığın nedeninin ise valizi kaybolan İrem Derici'nin argo kelimeler kullanması ve Belevi'nin kendisini uyarmasına rağmen sakinleşmemesi olarak gösterildi.