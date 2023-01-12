İrem Derici'den göğüslerine gelen 'çok güzel' yorumuna olay yanıt! Silikon itirafıyla şaşkına çevirmişti bu kez de: "Keratalar gözünüzün..."
İrem Derici'den göğüslerine gelen 'çok güzel' yorumuna olay yanıt! Silikon itirafıyla şaşkına çevirmişti bu kez de takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündeme gelen İrem Derici ağızları açık bıraktı. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici Instagram'da yine gündem oldu. Estetik operasyonlarını gizlemeyen hatta göğsüne silikon yaptırdığını bile açıklayan İrem Derici, takipçisinden gelen yoruma bakın nasıl yanıt verdi.
12.01.2023 09:29 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:34
İrem Derici'den göğüslerine gelen 'çok güzel' yorumuna olay yanıt! Silikon itirafıyla şaşkına çevirmişti bu kez bakın ne yaptı...
Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.
İrem Derici paylaşımına "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazmıştı.