İrem Derici'den göğüslerine gelen 'çok güzel' yorumuna olay yanıt! Silikon itirafıyla şaşkına çevirmişti bu kez de: "Keratalar gözünüzün..."

Geçtiğimiz aylarda sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici ardından sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem olmuştu.