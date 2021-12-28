İrem Derici vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle boy gösterdi! ‘Kıvrımlarıma aşığım’ diyen İrem’e bakın ortalığı yıktı geçti
İrem Derici göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, derin göğüs dekolteli, vücudunu saran elbisesi ile verdiği bir pozu "Kıvrımlarıma aşığım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
28.12.2021 23:56
- Son Güncelleme: 28.12.2021 23:56
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.