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İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

Bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici'den yanıt gecikmedi ve Derici ' "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" şeklinde bir açıklamada bulundu. İrem Derici'nin bu çıkışına Lider Şahin'den yanıt gecikmedi.

18.08.2020 16:41 - Son Güncelleme: 18.08.2020 16:41
İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

Şarkıcı Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile birlikte olmuş ve bu aşk magazin programlarında uzun bir süre konuşulmuştu.

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İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için "İrem her şeyden önce çok iyi bir arkadaş. Ben yaşadığım ilişkileri zaten öncelikle arkadaşlık üzerine kuruyorum. Önce iyi arkadaş olmalı, birbirimizi iyi dinlemeli, birbirimize emek vermeliyiz. İrem de böyle bir kadın. Onunla çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi." diye konuştu.

İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

Lider Şahin'in sözlerine İrem Derici sosyal medya hesabından yanıt verdi. Derici Twitter sayfasına "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" notunu düştü.

İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

Lider Şahin'den eski sevgilisine karşılık gecikmedi. Şahin, Instagram sayfasında paylaştığı 1986 yılına ait gazete küpürü ile eski sevgilisine 'sen yokken de ünlüydüm' mesajı verdi.

İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı

"Selami Şahin, 40. yaş gününü çalıştığı Boğaz Gazinosu'nda tüm müşteriler gittikten sonra kutladı. Gazino tarafından küçük bir pasta yapılmıştı. O kesildi. Dört tane şampanya patlatıldı. Böylece yaş günü kutlanmış oldu. Gecede bir ara sanatçı 20 aylık oğlu Lider'i kucağına aldı. Lider o sırada mikrofon biçimindeki bir çakmağı eline almış, şarkılar mırıldanıyordu..."

İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı
İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı
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