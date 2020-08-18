İrem Derici ve eski sevgilisi Lider Şahin 'ünlülük' kavgasına girişti! Eski sevgililer arasında sular ısındı
Bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici'den yanıt gecikmedi ve Derici ' "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" şeklinde bir açıklamada bulundu. İrem Derici'nin bu çıkışına Lider Şahin'den yanıt gecikmedi.
Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için "İrem her şeyden önce çok iyi bir arkadaş. Ben yaşadığım ilişkileri zaten öncelikle arkadaşlık üzerine kuruyorum. Önce iyi arkadaş olmalı, birbirimizi iyi dinlemeli, birbirimize emek vermeliyiz. İrem de böyle bir kadın. Onunla çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi." diye konuştu.
"Selami Şahin, 40. yaş gününü çalıştığı Boğaz Gazinosu'nda tüm müşteriler gittikten sonra kutladı. Gazino tarafından küçük bir pasta yapılmıştı. O kesildi. Dört tane şampanya patlatıldı. Böylece yaş günü kutlanmış oldu. Gecede bir ara sanatçı 20 aylık oğlu Lider'i kucağına aldı. Lider o sırada mikrofon biçimindeki bir çakmağı eline almış, şarkılar mırıldanıyordu..."