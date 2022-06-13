İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu
İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimle, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Derici'nin paylaşımı adeta sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören görüntüler, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı. İşte İrem Derici'nin çok konuşulan tatil paylaşımı...
13.06.2022 20:18 - Son Güncelleme: 13.06.2022 20:18
Cem Belevi ile ilişkisini sonlandıran ve ayrılık haberleriyle uzun bir süre gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.