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İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimle, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Derici'nin paylaşımı adeta sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören görüntüler, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı. İşte İrem Derici'nin çok konuşulan tatil paylaşımı...

13.06.2022 20:18 - Son Güncelleme: 13.06.2022 20:18
İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Cem Belevi ile ilişkisini sonlandıran ve ayrılık haberleriyle uzun bir süre gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

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İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Derici, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti ve o anları Instagram'da yayınladı.

İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Bunun üzerine İrem Derici'nin bikinili paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

İrem Derici tatil sezonunu bir açtı pir açtı! Siyah bikinisiyle meydan okudu! Sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Öte yandan ünlü şarkıcının fit hali de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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