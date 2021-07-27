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İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu. Siyah mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Paylaşımına 'Alışıyor musun' notunu düşen Derici, kısa sürede gündem oldu. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

27.07.2021 23:37 - Son Güncelleme: 28.07.2021 00:15
İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

Derici, siyah mayosu ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında 'Alışıyor musun' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek binlerce yorum ve beğeni yaptı.

İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

Takipçileri, düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan İrem Derici'ye 'Harikasın', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlarda bulundu.

İrem Derici siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! İddialı pozu olay oldu herkes onu konuştu

İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...