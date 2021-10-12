İrem Derici Mustafa Sandal'a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı 'Mustafa'nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin'
Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına konuk oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. İrem Derici, Mustafa Sandal ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İrem Derici bir dönem Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyerek bomba gibi açıklamalara imzasını attı.
12.10.2021 12:14
- Son Güncelleme: 12.10.2021 12:14
Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, Radyo ve Televizyon sunucusu Yasemin Şefik'in programının ilk konuğu oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren İrem Derici; "Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. "O onunla mı? Bu böyle mi?" diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle..." ifadelerini kullandı.