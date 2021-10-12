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Haberler Magazin İrem Derici Mustafa Sandal'a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı 'Mustafa'nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin'

İrem Derici Mustafa Sandal'a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı 'Mustafa'nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin'

Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına konuk oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. İrem Derici, Mustafa Sandal ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İrem Derici bir dönem Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyerek bomba gibi açıklamalara imzasını attı.

12.10.2021 12:14 - Son Güncelleme: 12.10.2021 12:14
İrem Derici Mustafa Sandal’a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı ’Mustafa’nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin’

Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, Radyo ve Televizyon sunucusu Yasemin Şefik'in programının ilk konuğu oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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İrem Derici Mustafa Sandal’a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı ’Mustafa’nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin’

İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren İrem Derici; "Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. "O onunla mı? Bu böyle mi?" diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle..." ifadelerini kullandı.

İrem Derici Mustafa Sandal’a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı ’Mustafa’nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin’

"KATANA GİBİYDİM!"
34 yaşındaki ünlü şarkıcı, sözlerine "İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu." diyerek devam etti.

İrem Derici Mustafa Sandal’a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı ’Mustafa’nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin’

Gece hayatında ve yurt dışı konserlerinde yaşadığı ilginç anılarını da anlatan şarkıcı, "Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3'te sahne başlıyor. Adam diyor ki 'Düğün var, bitecek. Oradan buraya gelecekler'. Tıklım tıklım dükkan..."

İrem Derici Mustafa Sandal’a olan büyük aşkını itiraf etti ve açıkladı ’Mustafa’nın kaslarında kaşar rendeleyeceksin’

"SAHNEDEYKEN KAFAMA İÇKİ ŞİŞESİ YEDİM!"
"Sahneye çıktım. Gece 3'te sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim. Adama laf anlatmaya çalışıyorum. '12'den beri buradayım' dedim. Öyle de bir anım var." şeklinde konuştu.

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