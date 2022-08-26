İrem Derici Instagram hesabını hackleyen kişiye verdi veriştirdi: "Fitil fitil getireceğim burnundan bekle şerefsiz"

İHANETE UĞRAMIŞTI

İrem Derici ile Cem Belevi, geçen yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerinin başlarında aşklarını gizleyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.