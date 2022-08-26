İrem Derici Instagram hesabını hackleyen kişiye verdi veriştirdi: "Fitil fitil getireceğim burnundan bekle şerefsiz"
İrem Derici Instagram hesabını hackleyen kişiye verdi veriştirdi. Yoğun konser maratonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabı hacklendi. Hesabını kurtarmaya çalışan Derici, Twitter hesabından ateş püsküren cümleler kurdu. İrem Derici, Instagram hesabını hackleyen kişiye bakın neler söyledi.
26.08.2022 13:19 - Son Güncelleme: 26.08.2022 13:30
"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM BURNUNDAN BEKLE ŞEREFSİZ"
İrem Derici Instagram hesabını hackleyen kişiye verdi veriştirdi.
İHANETE UĞRAMIŞTI
İrem Derici ile Cem Belevi, geçen yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerinin başlarında aşklarını gizleyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.