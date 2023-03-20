İrem Derici ile tanışma hikayesini anlatan Survivor Atakan Işıktutan'dan bomba açıklama! İlk mesajı meğer İrem atmış: "Bir spor videosuna..."
İrem Derici ile tanışma hikayesini anlatan Survivor Atakan Işıktutan'dan bomba açıklama! İlk mesajı meğer İrem atmış... Sosyal medya paylaşımları ve aşkları ile sık sık adından söz ettiren İrem Derici şimdilerde sırılsıklam aşık. Son günlerde İrem Derici aşkıyla popüler olan Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan, ilişkisi hakkında ilk kez TAKVİM'den Doğan Savaş'a konuştu. Işıktutan "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı" dedi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin tanışma hikayeleri...
"BİR SPOR VİDEOSUNA..."
İrem Derici ile tanışma hikayesini anlatan Survivor Atakan Işıktutan'dan bomba açıklama! İlk mesajı meğer İrem atmış...
Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici'nin sevgilisi ile tanışşma hikayesi gündeme bomba gibi düştü.
Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan, önceki akşam ilişkiyle ilgili konuştu. Işıktutan "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı" dedi.
İşte başta İrem Derici ve sevgilisinin tanışma hikayesi olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin tanışma hikayeleri...
"Her şey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutunarak hayata bağlandık" diyen Işıktutan, aşkın nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı. Sonrasında ise ben İrem'in bir spor videosuna yorum yazdım ve konuşma öyle başladı."