İrem Derici ile tanışma hikayesini anlatan Survivor Atakan Işıktutan'dan bomba açıklama! İlk mesajı meğer İrem atmış: "Bir spor videosuna..."

"Her şey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutunarak hayata bağlandık" diyen Işıktutan, aşkın nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı. Sonrasında ise ben İrem'in bir spor videosuna yorum yazdım ve konuşma öyle başladı."