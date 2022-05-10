İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? İşte Cem'den gelen ihanet açıklaması
İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Aşklarına ikinci bir şans veren İrem Derici - Cem Belevi çiftinin aşkı hüsranla son buldu. Belevi'nin; Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşünce İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce de Cem Belevi'nin ihanetine uğrayan İrem'in sözleri üzerine Cem Belevi'den açıklama geldi.
CEM BELEVİ İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?
İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Daha önce İrem Derici ile yaşadığı birliktelik sırasında Bircan Bali ile anılan ve İrem Derici tarafından terk edilen Cem Belevi bu defa çizmeyi aştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.
"ÇOK FENA ALDATILDIM"
Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.
Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.