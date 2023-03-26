İpek Tanrıyar, Süheyl ve Behzat Uygur'la bir arada! 'Şahane Pazarlar' dediler aynı pozu verdiler sosyal medya: "Değişen sadece saç rengi"
İpek Tanrıyar, Süheyl ve Behzat Uygur'la bir arada! 'Şahane Pazarlar' dediler, yıllar sonra aynı pozu verdiler. İpek Tanrıyar'ın Instagram paylaşımına kısa sürede, "Kaç senesi var bu fotoğrafın" , "O döneme ışınlandım resmen" ,"Değişen sadece saç rengi" gibi yorumlar yapıldı. İşte Şahane Pazar ile bir dönem ekranlarda boy gösteren Behzat Uygur, Süheyl Uygur ve İpek Tanrıyar'ın son hali...
26.03.2023 09:55 - Son Güncelleme: 26.03.2023 10:02
İpek Tanrıyar, Süheyl ve Behzat Uygur'la bir arada! 'Şahane Pazarlar' dediler aynı pozu verdiler... İpek Tanrıyar'ın Instagram paylaşımına sosyal medyada, "Değişen sadece saç rengi" yorumları yağdı.
Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, bir süre kariyerine ara vererek Murat Evler ile evliliklerinden dünyaya getirdiği oğlu Aras'a adamıştı kendini.
Hamile kilolarından hızla kurtulan İpek Tanrıyar eski haline kavuştu. Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken İpek Tanrıyar takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
"Mazi kalbimde öyle güzel ki en az şimdiki gibi. Şahane Pazarlar" notuyla bu kareyi yayınlayan İpek Tanrıyar'ın son hali kısa sürede gündem oldu.