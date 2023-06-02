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Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: "Daha ben bebeğim..."

İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: "Daha ben bebeğim..."

İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti... Yaklaşık 2 senedir birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir sosyal medya gündeminde. İpek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı. Genç oyuncunun karnını gören birçok takipçisi, "Kesin hamile" yorumları yaptı. İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamilelik' açıklaması geldi. İşte detaylar...

02.06.2023 15:35 - Son Güncelleme: 02.06.2023 15:50
İpek Filiz Yazıcı’dan ’hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir’le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: Daha ben bebeğim...

"DAHA BEN BEBEĞİM..."

İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama...

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İpek Filiz Yazıcı’dan ’hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir’le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: Daha ben bebeğim...

Ekim 2022'de kendisinden 10 yaş büyük şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da evlenen oyuncu ipek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi.

İpek Filiz Yazıcı’dan ’hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir’le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: Daha ben bebeğim...

Evliliğini göz önünde yaşayan Yazıcı'nın son paylaşımındaki hafif kilo almış hali, takipçilerine hamile olduğunu düşündürdü.

İpek Filiz Yazıcı’dan ’hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir’le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: Daha ben bebeğim...

Uzun süredir mutlu bir evliliği olan Yazıcı'nın "Yeni rengimi buldum" notuyla paylaştığı bol kesim elbiseli pozu ünlü oyuncunun hamile olduğu iddialarına neden oldu.

İpek Filiz Yazıcı’dan ’hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir’le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: Daha ben bebeğim...

Güzel oyuncuyu bol elbisesini gören takipçileri, "Kesin hamilesin", "Annelik güzelliği gelmiş" gibi yorumlar yapmaya başladı. Oyuncu gelen yorumlara cevap verdi.

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