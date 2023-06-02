İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama: "Daha ben bebeğim..."
İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti... Yaklaşık 2 senedir birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir sosyal medya gündeminde. İpek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı. Genç oyuncunun karnını gören birçok takipçisi, "Kesin hamile" yorumları yaptı. İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamilelik' açıklaması geldi. İşte detaylar...
02.06.2023 15:35 - Son Güncelleme: 02.06.2023 15:50
"DAHA BEN BEBEĞİM..."
İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamile' diyenlere yanıt gecikmedi! Ufuk Beydemir'le 8 ay önce evlenmişti işte o poza gelen açıklama...
Ekim 2022'de kendisinden 10 yaş büyük şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da evlenen oyuncu ipek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edildi.