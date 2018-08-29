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İpek Açar ve Kayahan'ın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açar'dan duygusal paylaşım...

3 Nisan 2015'te vefat eden usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ün 18. yaş gününde anne İpek Açar kızının doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Ünlülerin çocukları magazin dünyasında her daim merak konusu oldu. Bazı ünlülerin çocukları göz önünde büyürken bazıları ise uzakta büyüdü. İşte Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar ve diğer ünlülerin çocukları...

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:06:04 Güncelleme: 16:11:16
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İpek Açar ve Kayahanın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açardan duygusal paylaşım...

SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül 18 yaşına bastı. İpek Açar, kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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İpek Açar ve Kayahanın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açardan duygusal paylaşım...

İPEK AÇAR'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İpek Açar fotoğrafın altına; "Benim herşeyim... Birtanemiz, kalbimiz Aslıcanımız... Bugün 18. Yaş gününü kutladık. Allah bütün evlatların yolunu açık etsin, ailelerine bağışlasın inşallah" notunu düştü.

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İpek Açar ve Kayahanın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açardan duygusal paylaşım...

Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül gözümüzün önünde büyüdü.

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İpek Açar ve Kayahanın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açardan duygusal paylaşım...
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İpek Açar ve Kayahanın kızları 18 yaşına girdi! Anne Açardan duygusal paylaşım...

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