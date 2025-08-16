PODCAST CANLI YAYIN

İp gibi kaşlar tarih oldu! Ebru Gündeş’in son hali çok konuşuldu: “Bu haline alışamadım” diyenler var

90'ların ince kaş modasının simge ismi Ebru Gündeş, son paylaşımıyla tarzında radikal bir değişikliğe gitti. Kalın ve yukarı taranmış kaşlarıyla dikkat çeken sanatçının yeni hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri bu değişikliğe alışmakta zorlandıklarını belirterek "Yüz ifadesini çok değiştirmiş" dedi. Kimileri ise "Yeni tarz çok daha doğal ve modern görünüyor" yorumunu yaptı. İşte Ebru Gündeş'in sosyal medyayı ikiye bölen yeni hali ve yıllar içindeki değişimi...

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez sesiyle değil değişen kaş stiliyle gündemde. 90'lı yıllarda ince ve kemerli kaş modasının en bilinen temsilcilerinden olan sanatçı, son paylaşımıyla yeni bir görünüme geçiş yaptığını gözler önüne serdi.

Yıllardır sahnelerde hem sesi hem de dikkat çekici tarzıyla yer alan Gündeş, geçmişte "yay gibi" tanımlanan ince kaşlarıyla adeta bir dönemin simgesi olmuştu. Ancak son paylaşımında bambaşka bir tarzla takipçilerinin karşısına çıktı.

Gündeş, kulis aynasında çekilen bir fotoğrafını "Ebru sahneye hazırım fotosu çeker :) Halbuki iki saat vardır daha" notuyla paylaştı. Paylaşımda, sanatçının artık daha kalın ve yukarı doğru taranmış kaşlar tercih ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada kullanıcılar eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirerek karşılaştırmalar yaptı.

Gündeş'in yıllarca hafızalara kazınan "ip gibi" kaşlarının yerini alan yeni stili, takipçileri ikiye böldü.

Kimileri bu değişikliğe alışmakta zorlandıklarını belirterek "Yüz ifadesini çok değiştirmiş" dedi. Kimileri ise "Yeni tarz çok daha doğal ve modern görünüyor" yorumunu yaptı.

Ebru Gündeş'in yeni kaş stili, modadaki değişimlerin ünlü isimler üzerindeki yansımalarını bir kez daha gündeme getirdi.

İşte Ebru Gündeş'in yeni tarzı...

