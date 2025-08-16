İp gibi kaşlar tarih oldu! Ebru Gündeş’in son hali çok konuşuldu: “Bu haline alışamadım” diyenler var
90'ların ince kaş modasının simge ismi Ebru Gündeş, son paylaşımıyla tarzında radikal bir değişikliğe gitti. Kalın ve yukarı taranmış kaşlarıyla dikkat çeken sanatçının yeni hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri bu değişikliğe alışmakta zorlandıklarını belirterek "Yüz ifadesini çok değiştirmiş" dedi. Kimileri ise "Yeni tarz çok daha doğal ve modern görünüyor" yorumunu yaptı. İşte Ebru Gündeş'in sosyal medyayı ikiye bölen yeni hali ve yıllar içindeki değişimi...
