İp gibi kaşlar tarih oldu! Ebru Gündeş’in son hali çok konuşuldu: “Bu haline alışamadım” diyenler var

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez sesiyle değil değişen kaş stiliyle gündemde. 90'lı yıllarda ince ve kemerli kaş modasının en bilinen temsilcilerinden olan sanatçı, son paylaşımıyla yeni bir görünüme geçiş yaptığını gözler önüne serdi.