İntizar ve Yıldız Tilbe arasında bu gerçek adeta bir bomba! Aslen nereli olduğu merak edilen İntizar ve Yıldız Tilbe meğer...
Ünlü şarkıcı İntizar, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, İntizar'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İntizar'ın özellikle memleketi merak konusu olurken Yıldız Tilbe hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise ağızları bir karış açık bıraktı. İnternet kullanıcıları, "İntizar aslen nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte haberin detayları...
Hayatı Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkması ve şarkı söylemesinin ardından Ferdi Tayfur tarafından beğenilmesiyle değişen ünlü şarkıcı İntizar'ın, Yıldız Tilbe'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.
İNTİZAR KİMDİR
Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.
Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.
İnternet kullanıcıları, "İntizar aslen nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Birçok kişi tarafından Muğlalı zannedilen İntizar'ın buraya babasının görevi nedeniyle taşındığı ve memleketinin bambaşka bir yer olduğu ortaya çıktı.