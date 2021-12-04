İntizar bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaşkına döndü Sibel Can ile arasındaki fark olay oldu meğer göründüğü gibi değilmiş...
İntizar bakın kaç yaşındaymış! Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan ünlü şarkıcı İntizar'ın hayatı merak konusu oldu. Program seyircisi, yıllardır televizyon ekranlarında olan İntizar'ın özellikle yaşını merak edip "İntizar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını internette arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İntizar için 'göründüğü gibi değilmiş' yorumları yapılırken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın İntizar kaç yaşında çıktı...
04.12.2021 22:47
- Son Güncelleme: 04.12.2021 22:47
İntizar, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olmasının üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, İntizar'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı.
İnternet kullanıcıları özellikle "İntizar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.