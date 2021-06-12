İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı… Ünlü şarkıcı İntizar, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, İntizar'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İntizar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "İntizar aslen nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte İntizar'ın memleketi…

12.06.2021 20:18 - Son Güncelleme: 12.06.2021 20:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





