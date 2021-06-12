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İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı… Ünlü şarkıcı İntizar, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, İntizar'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İntizar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "İntizar aslen nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte İntizar'ın memleketi…

12.06.2021 20:18 - Son Güncelleme: 12.06.2021 20:52
İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

İbo Show'a konuk olan İntizar'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İntizar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

İnternet kullanıcıları, "İntizar aslen nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Birçok kişi tarafından Muğlalı zannedilen İntizar'ın buraya babasının görevi nedeniyle taşındığı ve memleketinin bambaşka bir yer olduğu ortaya çıktı.

İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

İşte başta İntizar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

Alina Boz - Annesi Rus, babası Bulgaristan göçmeni

İntizar bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte İntizar'ın memleketi…

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