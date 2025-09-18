PODCAST CANLI YAYIN

İntihar iddiaları doğru mu? Ufuk Özkan “Detaylı açıklama yapılacak” demişti! İşte hastaneye kaldırılma nedeni...

İntihar iddialarıyla sevenlerini korkutan Ufuk Özkan'dan dün iyi haber gelmişti. Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuş ve son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özkan, konuya ilişkin açıklamayı ise daha sonra yapacağını belirtmişti. Beklenen paylaşım sonunda geldi ve ünlü oyuncu hastaneye kaldırılma nedenini ilk kez açıkladı. İşte o açıklama...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, intihar teşebbüsünde bulunduğu yönündeki iddialarla hayranlarını korkuttu.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oyuncudan iyi haber gün geldi. Özkan, hastaneden taburcu ve son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir sonraki paylaşımında kendisini arayanlara teşekkür eden oyuncu, "Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" dedi ve konuyla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

UFUK ÖZKAN CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin tiyatrotr'den de açıklama geldi. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Oyuncumuz Ufuk Özkan halka açık sağlık sürecini başarıyla tamamlamış olup, tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle aldığı tedavi nedeniyle tedavisi süresince kullanmış olduğu ilacın bazı yan etkileri görülmüş; bulantı ve ciltte lekelenmeler gibi semptomlar yaşanmıştır. Özkan, bugün itibarıyla sağlık durumunun istikrarlı olması sebebiyle taburcu edilmiş; doktorlarının yönlendirmeleri çerçevesinde dinlenmeye çekilmiştir.

Kendisi ve yakınları bu süre boyunca kendisine iletilen sevgi, destek ve iyi niyet mesajlarından dolayı derin bir minnet içindedir; bu dayanışma, moralini güçlü tutmasında büyük rol oynamıştır.

Mesleğini icra etmesine yönelik herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #iyikivarsınufuközkan"

UFUK ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ESKİ EŞİ KİM?

Tüm bu gelişmelerin ardından Özkan'ın hayatı merak edildi. 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan'ın annesi Trabzonlu, babası ise Samsunludur. Çerkes asıllı olan ve Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etti.

Samsun Belediye Ortaokulu'nda eğitim gören oyuncu, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yaptı.

2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yaptı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen oyuncu, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırdı ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok arttırdı.

UFUK ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ KİM?

Son dönemlerde hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme gelen ünlü oyuncunun oğlunun annesi de merak konusu oldu.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

UFUK ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ NAZAN GÜNEŞ KİMDİR?

Nazan Güneş, Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak çalıştı. Güneş, Anadolu Ateşi'nde 10 yıl boyunca en önemli görevlerden birisini üstlendi.

GENÇLİĞİNE MEKTUP!

Ufuk Özkan'ın boşandıktan günler sonra yaptığı paylaşım da o dönem çok konuşuldu. Gençlik fotoğrafını yayınlayan oyuncu, kendisine yazdığı mektupla dikkat çekti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ah safıma bak... İlk dizin... İlk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma... Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana... Hatalar hem de ne saçma hatalar yapacaksın... Paran çok olacak sonra hiç olmayacak... Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'arkadaşlarını iyi seç herkese güvenme' diye... Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş)...

"SENİN YÜZÜNDEN"

Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini idolünü kaybedeceksin daha çok zaman var babanı her zamankinden daha çok sev, sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın, Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz... Çok aşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona...

16 sene sonra artık 'ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık, 40'ından sonra teneşir paklasın mevzuları değil çok daha saçma...

Ya bide içme lan başlama emi... Söz mü... Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm. Sevdiklerin nen var hasta mısın diyecek... Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü...

Bak ne diyeceğim sana; konservatuar da 3'üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin. Hep disiplinli ve çalışkan, yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ayy inşallah kazandığını tutarsın dua ediyorum senin için.

" 47 YAŞINA GELDİĞİNDE SENİN KULAĞINI ÇEKECEĞİM"

Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim... Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati... İyi çocuğa benziyorsun ağzın, gözün, kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim.

Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır... Zamanın kalırsa ben buralardayım. Ufuk Özkan"