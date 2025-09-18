İntihar iddiaları doğru mu? Ufuk Özkan “Detaylı açıklama yapılacak” demişti! İşte hastaneye kaldırılma nedeni...

UFUK ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ESKİ EŞİ KİM?

Tüm bu gelişmelerin ardından Özkan'ın hayatı merak edildi. 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan'ın annesi Trabzonlu, babası ise Samsunludur. Çerkes asıllı olan ve Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etti.

Samsun Belediye Ortaokulu'nda eğitim gören oyuncu, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yaptı.