Instagram'daki hareketlilik kazanı kaynattı: Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Hande Erçel'in müstakbel eltisi...

Şeyma Subaşı, Türkiye'nin en gözde sosyal medya fenomenlerinden biri olarak, özel hayatıyla magazin dünyasının sürekli ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Acun Ilıcalı ile olan evliliğini 2018 yılında sonlandıran Subaşı, ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dikkat çeken bir ilişkiye başlamıştı. Çift, İstanbul'da nikah masasına oturarak evliliklerini resmiyete dökmüştü. Ancak bu evlilik, inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek, nihayetinde sona erdi.