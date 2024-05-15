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Instagram'daki hareketlilik kazanı kaynattı: Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Hande Erçel'in müstakbel eltisi...

Şeyma Subaşı, Türkiye'nin en gözde sosyal medya fenomenlerinden biri olarak, özel hayatıyla magazin dünyasının sürekli ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Acun Ilıcalı ile olan evliliğini 2018 yılında sonlandıran Subaşı, ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dikkat çeken bir ilişkiye başlamıştı. Çift, İstanbul'da nikah masasına oturarak evliliklerini resmiyete dökmüştü. Ancak bu evlilik, inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek, nihayetinde sona erdi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:28 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:26
Instagram’daki hareketlilik kazanı kaynattı: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Hande Erçel’in müstakbel eltisi... 1

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

Instagram’daki hareketlilik kazanı kaynattı: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Hande Erçel’in müstakbel eltisi... 2

Bu ilişkisi de biten Şeyma Subaşı bir süre gönlünü aşka kapatmıştı ta ki yeni dedikodular çıkana kadar.

Instagram’daki hareketlilik kazanı kaynattı: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Hande Erçel’in müstakbel eltisi... 3

Magazin gündemini sallayan iddiaya göre Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı ile Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı.

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