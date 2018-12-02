İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

İngiliz Kraliyet Sarayı Kensington, Kate Middleton ve Meghan Markle arasında kavgayı basına sızdıran köstebeğin peşine düştü. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile arasının bozuk olduğu bilinen Prens William'ın eşi Kate Middleton kavga etti. İki elti arasında kızışan savaşın ardından aileden ilk ayrılık haberi de geldi. İngiliz Kraliyeti Kate Middleton ile Meghan Markle arasında yaşanan kavgayı basına sızdıran köstebeğin bulunması için soruşturma başlattı.

2 Aralık 2018 Pazar, 14:12:16 Güncelleme: 14:37:05
İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

KENSİNGTON SARAYI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANIYOR!

Kensington Sarayı, düğün günü Meghan'nın Kate'in kızı Charlotte'nin giyeceği elbise konusunda Kate ile tartışıp ağalamasına sebep olması, sarayın personeline karşı çok sert olması, Saray çalışanı Melissa Toubati'yi ağlatıp istifa etmesine sebep olması gibi bilgileri dışarı sızdıran köstebeğin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

KENSİNGTON SARAYI'NDA GERİLİM GEÇEN YILBAŞINDA BAŞLADI

Kraliyet ailesi arasındaki tansiyonun geçen yılbaşında Meghan'nın aile üyelerinin kendisini sıcak bir şekilde karşılamadıklarını söylemesinden sonra başladığı belirtildi.

İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

"MEGHAN, SARAY ÇALIŞANLARINA AŞIRI DERECEDE KABA DAVRANIYOR"

Mail Online gazetesine konuşan bir saray çalışanı, Meghan'nın çalışanlara karşı aşırı derecede kaba olduğunu, Meghan'ın kocası Henry'i azarlandığını söylemesinden sonra Kate'in Meghan ile konuşmayı kestiğini söyledi.

İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

İngilizlerin "Muhteşem Dörtlü" diye adlandırdığı Prens William, Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle arasında kriz çıktı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki hiç kimsenin beklemediği bir gelişme oldu.

İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor

Prens Harry, eşini de alıp Kraliçe 2. Elizabeth'in kendilerine hediye ettiği Frogmore House adlı malikaneye taşınıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ve Meghan, gelecek yıl ilkbaharda dünyaya gelecek bebeklerini "akvaryum balığı" gibi büyütmemek için böyle bir karar aldı.

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