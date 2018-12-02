İngiliz Kraliyeti alarma geçti! Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasını sızdıran köstebek aranıyor
İngiliz Kraliyet Sarayı Kensington, Kate Middleton ve Meghan Markle arasında kavgayı basına sızdıran köstebeğin peşine düştü. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile arasının bozuk olduğu bilinen Prens William'ın eşi Kate Middleton kavga etti. İki elti arasında kızışan savaşın ardından aileden ilk ayrılık haberi de geldi. İngiliz Kraliyeti Kate Middleton ile Meghan Markle arasında yaşanan kavgayı basına sızdıran köstebeğin bulunması için soruşturma başlattı.
KENSİNGTON SARAYI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANIYOR!
Kensington Sarayı, düğün günü Meghan'nın Kate'in kızı Charlotte'nin giyeceği elbise konusunda Kate ile tartışıp ağalamasına sebep olması, sarayın personeline karşı çok sert olması, Saray çalışanı Melissa Toubati'yi ağlatıp istifa etmesine sebep olması gibi bilgileri dışarı sızdıran köstebeğin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.